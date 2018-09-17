Оплата услуг по охране должна осуществляться только за счет бюджетов школ
Оплата услуг по охране должна осуществляться только за счет бюджетов школ
Губернатор Светлана Орлова
выразила свою принципиальную позицию по вопросу взимания платы за охрану в школах, с которым к главе региона неоднократно обращались жители Владимирской области.
«Считаю, что оплата услуг по охране учебных заведений должна осуществляться только за счет бюджетов муниципальных образований, а не за счет родителей. Часть финансовых расходов на эту статью – порядка 60 млн рублей в текущем году - берет на себя областной бюджет, оставшуюся сумму предстоит найти местным властям. В нашей области уже есть примеры создания муниципальных организаций, занимающихся охраной школ, в том числе в круглосуточном режиме. Безопасность наших детей, предупреждение террористической угрозы в учебных и дошкольных заведениях - первоочередная задача любого руководителя местной администрации, и мы будем с них за это серьезно спрашивать», - подчеркнула Светлана Орлова
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