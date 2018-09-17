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<a href="http://33live.ru/novosti/17-09-2018-svetlana-orlova-zapretila-roditelyam-platit-za-oxranu-uchebnyx-zavedenij.html" target="_blank">Светлана Орлова запретила родителям платить за охрану учебных заведений</a> - Оплата услуг по охране должна осуществляться только за счет бюджетов школ