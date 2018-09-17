Тренер рассказала о своей 14-летней
воспитаннице Александре Трусовой, которая владеет тремя прыжками в четыре
оборота: сальховом, тулупом и лутцем. Эьери Тутберидзе рассказала о трудности исполнения таких элементов в женском фигурном катании.
Тренер рассказала о своей 14-летней
воспитаннице Александре Трусовой, которая владеет тремя прыжками в четыре
оборота: сальховом, тулупом и лутцем. Эьери Тутберидзе рассказала о трудности исполнения таких элементов в женском фигурном катании.
По словам Этери
Тутберидзе, девушка – настоящий фанатик своего дела. Наставница отметила, что
ее ни разу не приходилось заставлять работать, поскольку та и без того очень целеустремленна.
"В случае
Саши нужно тренироваться и молиться, чтобы не подвело здоровье... После
юниорского чемпионата мира, где Саша прыгнула два четверных прыжка, понизили их
стоимость. Я не понимаю, как можно было понизить стоимость четверных прыжков",
– цитирует тренера НТВ. Тутберидзе пояснила, что каждый подобный прыжок – это
огромный риск.
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