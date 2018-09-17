Тренер рассказала о своей 14-летней воспитаннице Александре Трусовой, которая владеет тремя прыжками в четыре оборота: сальховом, тулупом и лутцем. Эьери Тутберидзе рассказала о трудности исполнения таких элементов в женском фигурном катании.

Тренер рассказала о своей 14-летнейвоспитаннице Александре Трусовой, которая владеет тремя прыжками в четыреоборота: сальховом, тулупом и лутцем. Эьери Тутберидзе рассказала о трудности исполнения таких элементов в женском фигурном катании.По словам ЭтериТутберидзе, девушка – настоящий фанатик своего дела. Наставница отметила, чтоее ни разу не приходилось заставлять работать, поскольку та и без того очень целеустремленна."В случаеСаши нужно тренироваться и молиться, чтобы не подвело здоровье... Послеюниорского чемпионата мира, где Саша прыгнула два четверных прыжка, понизили ихстоимость. Я не понимаю, как можно было понизить стоимость четверных прыжков",– цитирует тренера НТВ. Тутберидзе пояснила, что каждый подобный прыжок – этоогромный риск.Материал дополняется