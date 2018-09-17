Китайская OnePlus (контролируется, наряду с Vivo и Oppo, концерном BBK Electronics), известная как производитель смартфонов флагманского уровня по доступной цене, теперь намерена встряхнуть рынок телевизоров. Как сообщил изданию Business Insider глава компании Пит Ло, первый смарт-ТВ OnePlus может выйти в следующем году.

Китайская OnePlus (контролируется, наряду с Vivo и Oppo, концерном BBK Electronics), известная как производитель смартфонов флагманского уровня по доступной цене, теперь намерена встряхнуть рынок телевизоров. Как сообщил изданию Business Insider глава компании Пит Ло, первый смарт-ТВ OnePlus может выйти в следующем году.По словам топ-менеджера, OnePlus TV получит "премиальный флагманский дизайн", высочайшее качество картинки и звука, помощника на основе искусственного интеллекта ("Ассистента Google", Amazon Alexa или собственную разработку, не уточняется), а также возможность подключаться к смартфону."Умный" телевизор OnePlus находится на начальном этапе разработки, и чтобы довести его до совершенства, потребуется время, признал Ло. "Он не окажется чем-то совершенным, полностью готовым и революционным с самого начала", — добавил он, пообещав, что программные обновления для OnePlus TV будут выпускаться в течение пяти лет после старта продаж.∎Представлен OnePlus 6: флагман с "челкой" и мощнейшей начинкой читайте такжеКакие еще возможности получит новинка, и будет ли она работать на Android TV или другой системе, непонятно. Вероятно, аппарат как минимум получит поддержку 4K HDR, чтобы он не отставал от конкурирующих моделей от Samsung, LG, TCL и Vizio.