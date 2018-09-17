В Киеве весьма болезненно
отреагировали на новые факты по делу о рейсе МН17, сбитом над Донбассом в 2014
году. Очевидные доказательства причастности украинских военных к этому
преступлению назвали фейком.
В Киеве весьма болезненно
отреагировали на новые факты по делу о рейсе МН17, сбитом над Донбассом в 2014
году. Очевидные доказательства причастности украинских военных к этому
преступлению назвали фейком.
Секретарь Совета безопасности и обороны Александр
Турчинов первым из официальных лиц отреагировал на сенсационные данные,
озвученные Министерством обороны России. Он опроверг заявления наших генералов
и показанные ими документальные свидетельства причастности ВСУ к крушению рейса
МН17.
По словам Турчинова, обнародованные Министерством
обороны доказательства являются очередным неудачным фейком. "Заявление
Российской Федерации о якобы украинском следе ракеты, которая сбила МН17 – это
очередной неудачный фейк Кремля для того, чтобы прикрыть свое преступление,
которое уже доказано как официальным следствием, так и независимыми экспертными
группами", – сказал секретарь СНБО.
В Генштабе
Украины пошли дальше и заявили, что российские военные своими заявлениями отвлекают
внимание общества от протестов, связанных с изменениями
в пенсионном законодательстве. В комментарии изданию "Обозреватель"
спикер Генштаба ВСУ Богдан Сеник подчеркнул, причастность Вооруженных сил России
к сбитому самолету подтверждена многими независимыми международными
расследованиями и озвучена украинской стороной.
"У нас своя обоснованная позиция, соответствующие
независимые структуры, в том числе и международные, провели расследование,
которые также подтвердили полную причастность России: следы, фото, их экипаж,
их установка – "Бук", – сказал Сеник.
Сегодня,
17 сентября Министерство обороны показало журналистам документы, подтверждающие
причастность украинских военных к катастрофе рейса МН17 "Малазийских авиалиний".
В частности, генералы сообщили, что ракета из установки "Бук", которой сбили
Boeing, стояла на вооружении украинской армии.
Также
военные продемонстрировали видео, которое легло в основу обвинений против России
и доказали, что в него были вмонтированы тягачи с российской установкой "Бук",
якобы передвигающиеся по территории Донбасса.
Была
представлена и перехваченная запись переговоров украинских военных, сделанная
на учениях в Одесской области в 2016 году. На ней офицеры
упоминают сбитый Boeing МН17 и говорят, что могут повторить такую же операцию. Напомним,
что малазийский самолет потерпел катастрофу августе 2014 года над территорией Донбасса,
когда там шли бои между ополченцами и ВСУ. Киев сразу же обвинил Москву в том,
что МН17 сбили российские военные.