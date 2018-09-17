В Киеве весьма болезненно отреагировали на новые факты по делу о рейсе МН17, сбитом над Донбассом в 2014 году. Очевидные доказательства причастности украинских военных к этому преступлению назвали фейком.

В Киеве весьма болезненноотреагировали на новые факты по делу о рейсе МН17, сбитом над Донбассом в 2014году. Очевидные доказательства причастности украинских военных к этомупреступлению назвали фейком.Секретарь Совета безопасности и обороны АлександрТурчинов первым из официальных лиц отреагировал на сенсационные данные,озвученные Министерством обороны России. Он опроверг заявления наших генералови показанные ими документальные свидетельства причастности ВСУ к крушению рейсаМН17.По словам Турчинова, обнародованные Министерствомобороны доказательства являются очередным неудачным фейком. "ЗаявлениеРоссийской Федерации о якобы украинском следе ракеты, которая сбила МН17 – этоочередной неудачный фейк Кремля для того, чтобы прикрыть свое преступление,которое уже доказано как официальным следствием, так и независимыми экспертнымигруппами", – сказал секретарь СНБО.В ГенштабеУкраины пошли дальше и заявили, что российские военные своими заявлениями отвлекаютвнимание общества от протестов, связанных с изменениямив пенсионном законодательстве. В комментарии изданию "Обозреватель"спикер Генштаба ВСУ Богдан Сеник подчеркнул, причастность Вооруженных сил Россиик сбитому самолету подтверждена многими независимыми международнымирасследованиями и озвучена украинской стороной."У нас своя обоснованная позиция, соответствующиенезависимые структуры, в том числе и международные, провели расследование,которые также подтвердили полную причастность России: следы, фото, их экипаж,их установка – "Бук", – сказал Сеник.Сегодня,17 сентября Министерство обороны показало журналистам документы, подтверждающиепричастность украинских военных к катастрофе рейса МН17 "Малазийских авиалиний".В частности, генералы сообщили, что ракета из установки "Бук", которой сбилиBoeing, стояла на вооружении украинской армии.Такжевоенные продемонстрировали видео, которое легло в основу обвинений против Россиии доказали, что в него были вмонтированы тягачи с российской установкой "Бук",якобы передвигающиеся по территории Донбасса.Былапредставлена и перехваченная запись переговоров украинских военных, сделаннаяна учениях в Одесской области в 2016 году. На ней офицерыупоминают сбитый Boeing МН17 и говорят, что могут повторить такую же операцию. Напомним,что малазийский самолет потерпел катастрофу августе 2014 года над территорией Донбасса,когда там шли бои между ополченцами и ВСУ. Киев сразу же обвинил Москву в том,что МН17 сбили российские военные.