ОУР ОМВД России по району Отрадное разыскивает пропавшую без вести Хожайнову Анастасию Александровну, жительницу города Москвы, 2001 года рождения...

ОУР ОМВД России по району Отрадное разыскивает пропавшую без вести Хожайнову Анастасию Александровну, жительницу города Москвы, 2001 года рождения, которая 13.09.2018 ушла из дома, расположенного на Алтуфьевское шоссе, и до настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно.Приметы: на вид 15-17 лет, рост 150 см, нормального телосложения, волосы русые, длинные.Была одета: темные джинсы, поло голубого цвета, темно-синий пиджак, кроссовки голубого цвета.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефонам: 8 (499) 204-00-82; 8 (499) 204-00-72 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29