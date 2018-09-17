Трагедией завершился футбольный матч африканской Лиги чемпионов между клубом Примейру ди Агушту из Анголы и конголезским Мазембе. После завершения игры, которая завершилась нулевой ничьей, пятеро зрителей погибли в давке, раздавленные полицейскими лошадьми.

Трагедией завершился футбольный матч африканской Лиги чемпионов между клубом "Примейру ди Агушту" из Анголы и конголезским "Мазембе". После завершения игры, которая завершилась нулевой ничьей, пятеро зрителей погибли в давке, раздавленные полицейскими лошадьми.Центральный стадион Луанды Estádio 11 de Novembro был окружен полицией на случай стычек между фанатами команд и болельщиков долго не выпускали с трибун, из-за чего образовалась давка. Когда же ворота арены открыли, то фанаты массово выбежали прямо под ноги полицейских лошадей.Another stadium stampede leaves five dead in Angola https://t.co/4UzRqs2gZN pic.twitter.com/hvjGBhUxwV— Anttention Media (@anttentionmedia) 17 сентября 2018 г.В результате трагического случая пять человек погибли, еще несколько поклонников спорта были доставлены в госпиталь Луанды. Федерация футбола Анголы сообщила, что у семерых пострадавших повреждения были не слишком серьезны и их уже оправили из медучреждения домой.