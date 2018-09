Футболистам бразильских клубов Фламенго и Васко да Гама пришлось объединиться, чтобы помочь завести скорую, которая приехала за получившим травму спортсменом Бруно Сильвой. Машина заглохла и не двигалась.

Футболистам бразильских клубов "Фламенго" и "Васко да Гама" пришлось объединиться, чтобы помочь завести скорую, которая приехала за получившим травму спортсменом Бруно Сильвой. Машина заглохла и не двигалась, сообщает ESPN.В ходе матча защитник команды "Васко да Гама" травмировал ногу. Для спортсмена вызвали скорую помощь. На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как футболисты обеих команд с толкача заводят автомобиль.Moment of the Match in tonight's #ClássicoDosMilhões:The ambulance was needed after a serious injury to Bruno Silva, but then it had trouble moving. So #Flamengo and #Vasco players had to work together to help push it off the Mané Garrincha pitch!#VASxFLA #Brasileirão