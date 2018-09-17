17.09.2018

2018-09-17 14:50:33

В Ижевске из водоема выловили утопленника

Вечером 16 сентября в водоеме около дома №123 на улице Ворошилова в Ижевске было обнаружено тело мужчины без видимых признаков насильственной смерти, передает портал . По предварительным данным, смерть наступила в промежутке от одного до двух суток назад. Устанавливается личность погибшего. Проводятся судебно-медицинские исследования для установления точной причины смерти мужчины.