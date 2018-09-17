Всё это время девочка жила в детском доме

Всё это время девочка жила в детском домеЖительнице Камешково вернули родительские права. Об этом сообщает .В прошлом женщина не справлялась с родительскими обязанностями, из-за чего ребёнка отправили жить в детдом.Однако «непутёвая» мать сделала всё, чтобы исправиться. Она регулярно выплачивала алименты на содержание ребёнка, навещала девочку в детском доме, общалась с ней, всегда привозила гостинцы. Со временем ей удалось решить и жилищные проблемы, после чего она смело обратилась в суд.Представители органов опеки, прокурор и воспитатели детского дома не возражали против воссоединения семьи. Решение суда вступило в законную силу.