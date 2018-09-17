16-летний молодой человек, не имеющий права управления транспортными средствами, приобрел удостоверение через Интернет.

Отделением дознания ММ МВД России «Ковровский» возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).3 сентября текущего года инспекторы дорожно-патрульной службы на улице Дегтярева в городе Коврове остановили автомобиль «ВАЗ-21053», за рулем которого, как установили полицейские, находился 16-летний местный житель. Молодой человек предъявил госавтоинспекторам поддельное водительское удостоверение.Как пояснил сам ковровчанин, в настоящее время он только проходит обучение в автошколе. Документ юноша приобрел через Интернет.Расследование уголовного дела продолжается. Местный житель также привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством не имея права управления.