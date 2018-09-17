Владимирские полицейские задержали двоих наркокурьеров с крупной партией наркотиков. Операцию по задержанию провели наркоконтроль совместно с ГИБДД.

Владимирские полицейские задержали двоих наркокурьеров с крупной партией наркотиков. Операцию по задержанию провели наркоконтроль совместно с ГИБДД. Ими задержан 25-летний уроженец Амурской области, в настоящее время проживающий во Владимире. При личном досмотре у него обнаружили два полимерных пакета с синтетическим наркотиком массой почти полкилограмма. С апреля по сентябрь молодой человек занимался сбытом оптовых партий синтетики на территории Владимирской области через закладки. Действовал он в интересах Интернет-магазина. И как оказалось, не один. Вскоре на территории областного центра полицейские задержали 27-летнего уроженца Якутии. При обыске квартиры, в которой он проживал, сотрудники Наркоконтроля обнаружили ещё почти 1 килограмм синтетического вещества. В отношении 25 и 27-летнего фигурантов возбуждены уголовные дела по статье - покушение на сбыт наркотических средств. Подозреваемые заключены под стражу. Всего в течение двух дней пресечена деятельность в общей сложности шестнадцати закладчиков из Владимира, Коврова, Мурома, Лакинска, Собинки и Гусь-Хрустального, а также Липецкой области. Двенадцать человек заключены под стражу, еще четверо находятся под подпиской о невыезде.Оперативник: "Как давно вы работаете закладчиком больших объёмов?" Задержанный: "Врать не буду, примерно два месяца". Оперативник: "Какие в среднем объёмы вы получали для фасовки?" Задержанный: "Килограмм, 750 гр, максимальный вес был килограмм".