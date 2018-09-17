Сегодня вечером пользователи устройств Apple получат крупное обновление — станет доступна новая версия мобильной операционки. Что нового в iOS 12, рассказывает передача Вести.net.

Сегодня вечером пользователи устройств Apple получат крупное обновление — станет доступна новая версия мобильной "операционки". Что нового в iOS 12, рассказывает передача 33Live.Runet.Важное улучшение коснулось Siri — теперь голосовая помощница сможет работать в любом приложении. Интеллектуальные функции ассистентки смогут подсказывать действия в нужный момент: например, заказать утренний кофе или начать дневную тренировку. Пользователи могут настраивать ярлыки (Siri Shortcuts), создавая простые голосовые команды для конкретных задач, или скачать новое одноименное приложение, чтобы настраивать группы действий в различных приложениях и выполнять их одним касанием или простой голосовой командой.С помощью другой новой функции, Screen Time, теперь можно не только смотреть на статистику использования приложений и сайтов на смартфоне, но и устанавливать лимиты на взаимодействие с соцсетями. Это происходит на фоне модного тренда на отказ от зависимости от Facebook и Instagram.Также в Apple пообещали, что iOS 12 поднимет производительность всех устройств, вплоть до iPhone 5s. Например, по заявлению компании, приложение "Камера" должно открываться на 70% быстрее. Также клавиатура и обычные приложения должны стать примерно вдвое быстрее. При этом эксперты говорят, что iPhone 5s или iPhone 6 могут испытывать проблемы на последних версиях операционной системы, и обновлять их с iOS 10 уже не рекомендуется.