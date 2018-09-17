Ракета, которой был сбит Боинг Малайзийских авиалиний в 2014 году в небе над Донбассом, принадлежала 223-му зенитно-ракетному полк Вооруженных сил Украины. В понедельник, 17 сентября, на брифинге Минобороны были представлены убедительные доказательства вины Киева в уничтожении лайнера.

Ракета,которой был сбит "Боинг" Малайзийских авиалиний в 2014 году в небе надДонбассом, принадлежала 223-му зенитно-ракетному полк Вооруженныхсил Украины. В понедельник, 17 сентября, на брифинге Минобороны былипредставлены убедительные доказательства вины Киева в уничтожении лайнера.В ходе брифинга руководитель департамента информации и массовых коммуникаций военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенкови начальник главного ракетно-артиллерийского управления минобороныгенерал-лейтенант Николай Паршин представили данные о ракете, которойбыл уничтожен лайнер.Были продемонстрированыфрагменты сопла и двигателя изделия 9М38, удалось установить его бортовойномер. По словам Паршина, ракета была произведена на предприятии вподмосковном Долгопрудном в 1986 году. Документация о ней до сих порхранится на производстве.Послеэтого, судя по представленным минобороны данным, изделие былоотправлено в войсковую часть 20152 – зенитно-ракетную бригаду вТернопольской области на Украине. Сейчас там располагается дивизион 223-гозенитно-ракетного полка из Львовской области.Ракета все это времянаходилась на территории Незалежной и в Россию, подчеркнули представители военного ведомства, не возвращалась.Кроме того, Конашенков и Паршин обнародовали запись разговора полковника ВСУ Руслана Гринчака,который в 2014 году возглавлял 164-ю радиотехническую бригаду,контролировавшей небо над Донбассом. В частности, военный заявляет, чтоукраинская армия может сбить еще один "Боинг"."Гринчак,в соответствии с занимаемой должностью, достоверно знал истинноесостояние дел в воздушном пространстве над Донбассом. В этом случаепроизнесенная им фраза о возможности "сбить еще один малазийский “Боинг" прямо указывает на причастность ВСУ", – заявил Конашенков.Boeing-777Малайзийских авиалиний был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года.На борту находились 298 человек, все они погибли. Большая часть жертв -подданные Нидерландов. Украина сразу же обвинила в катастрофеополченцев ДНР и Россию.