Ракета,
которой был сбит Боинг Малайзийских авиалиний в 2014 году в небе над
Донбассом, принадлежала 223-му зенитно-ракетному полк Вооруженных
сил Украины. В понедельник, 17 сентября, на брифинге Минобороны были
представлены убедительные доказательства вины Киева в уничтожении лайнера.
Ракета,
которой был сбит "Боинг" Малайзийских авиалиний в 2014 году в небе над
Донбассом, принадлежала 223-му зенитно-ракетному полк Вооруженных
сил Украины. В понедельник, 17 сентября, на брифинге Минобороны были
представлены убедительные доказательства вины Киева в уничтожении лайнера.
В ходе брифинга руководитель департамента информации и массовых коммуникаций военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков
и начальник главного ракетно-артиллерийского управления минобороны
генерал-лейтенант Николай Паршин представили данные о ракете, которой
был уничтожен лайнер.
Были продемонстрированы
фрагменты сопла и двигателя изделия 9М38, удалось установить его бортовой
номер. По словам Паршина, ракета была произведена на предприятии в
подмосковном Долгопрудном в 1986 году. Документация о ней до сих пор
хранится на производстве.
После
этого, судя по представленным минобороны данным, изделие было
отправлено в войсковую часть 20152 – зенитно-ракетную бригаду в
Тернопольской области на Украине. Сейчас там располагается дивизион 223-го
зенитно-ракетного полка из Львовской области.
Ракета все это время
находилась на территории Незалежной и в Россию, подчеркнули представители военного ведомства, не возвращалась.
Кроме того, Конашенков и Паршин обнародовали запись разговора полковника ВСУ Руслана Гринчака,
который в 2014 году возглавлял 164-ю радиотехническую бригаду,
контролировавшей небо над Донбассом. В частности, военный заявляет, что
украинская армия может сбить еще один "Боинг".
"Гринчак,
в соответствии с занимаемой должностью, достоверно знал истинное
состояние дел в воздушном пространстве над Донбассом. В этом случае
произнесенная им фраза о возможности "сбить еще один малазийский “Боинг" прямо указывает на причастность ВСУ", – заявил Конашенков.
Boeing-777
Малайзийских авиалиний был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года.
На борту находились 298 человек, все они погибли. Большая часть жертв -
подданные Нидерландов. Украина сразу же обвинила в катастрофе
ополченцев ДНР и Россию.