Горожане не жалуются на запах и загрязнённый воздух от свалок

Горожане не жалуются на запах и загрязнённый воздух от свалокПо данным опроса на портале , Владимир оказался в десятке самых «чистых» городов России. Более того, столица области замыкает тройку лидеров городов, жители которых меньше всего жалуются на запах и загрязнённый воздух от свалок и мусоросжигательных предприятий.В ходе исследования россиянам предлагали ответить на 2 вопроса: «Вас беспокоит рядом с домом запах и загрязнение воздуха от свалки или мусоросжигательного завода?» (варианты ответов «да» и «нет») и «Вы готовы разделять домашний мусор и выбрасывать по отдельности пластик, бумагу, стекло, органический мусор и т. д.?».86,36% владимирцев на вопрос об имеющемся «мусорном» запахе ответили отрицательно. Соответственно, из 150 городов Владимир занял 148 место. Опережают его в рейтинге городов, где жители не сталкиваются с неприятным запахом, только Тюмень и Геленджик.А что касается готовности к раздельному сбору мусора, подавляющее большинство респондентов - 87,7% - ответили на вопрос положительно, категорически отказались от раздельного сбора 5,8% опрошенных, а 6,6% жителей России готовы приплатить за то, чтобы разделением мусора занимались специальные службы.