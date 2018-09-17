Во Владимирской области завершился чемпионат МВД России по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия. На церемонию закрытия из Москвы приехал начальник Департамента госслужбы и кадров МВД России, генерал-лейтенант внутренней службы Владимир Кубышко.

Во Владимирской области завершился чемпионат МВД России по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия. На церемонию закрытия из Москвы приехал начальник Департамента госслужбы и кадров МВД России, генерал-лейтенант внутренней службы Владимир Кубышко. В соревнованиях участвовало 70 команд. Около четырехсот представителей из 64 территориальных органов и шести управлений на транспорте МВД России в течение четырех дней соревновались в мастерстве владения оружием, выполняя различные упражнения. Владимир Кубышко подчеркнул, что развитию служебно-прикладных видов спорта в системе МВД уделяется особое внимание.Владимир Кубышко, начальник Департамента госслужбы и кадров МВД России: "Именно они формируют готовность и способность сотрудника органов внутренних дел, сотрудника полиции эффективно защитить гражданина нашей страны от преступных посягательств".В упорной борьбе победителями в командном зачёте стали сборные Главного Управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и УМВД по Владимирской области. Владимирские полицейские стали лидерами в личных зачётах в упражнениях с пистолетом Макарова.Олег Воробьёв, участковый уполномоченный УМВД по г. Владимиру: "С первого дня мы лидерствовали, уже оторвались на несколько десятков очков. И до конца доказали, что мы самые сильнейшие. Это уже более 10 раз. Данный вид спорта очень интересный и необходим каждому сотруднику полиции".