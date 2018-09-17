Всего в течение двух дней проведения оперативных мероприятий сотрудники УНК пресекли деятельность шестнадцати «закладчиков», распространявших запрещенные вещества на территории региона.

В начале сентября текущего года в ходе совместной операции сотрудников Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Владимирской области и сотрудников регионального УГИБДД задержан 25-летний уроженец Амурской области, в настоящее время проживающий в городе Владимире.При личном досмотре задержанного оперативники обнаружили и изъяли два полимерных пакета с синтетическим наркотиком массой 497,41 грамма. Это подтвердили результаты проведенной впоследствии экспертизы.Установлено, что в период с апреля по сентябрь текущего года фигурант, действуя в интересах Интернет-магазина, занимался сбытом оптовых партий «синтетики» на территории Владимирской области бесконтактным способом.В ходе дальнейшей реализации оперативных мероприятий, направленных на установление всех участников, действующих на территории Владимирской области в интересах данного Интернет-магазина, полицейские задержали на территории областного центра 27-летнего уроженца Республики Саха (Якутия).При обыске квартиры, в которой задержанный проживал с начала этого года, сотрудники УНК обнаружили два полимерных пакета, заполненных кристаллообразным веществом, а также еще десять больших пакетов с множеством мелких пакетиков с аналогичным содержимым.По результатам исследования, содержимое изъятых пакетов – синтетическое наркотическое средство, общей массой почти 1 килограмм.В отношении 25-ти и 27-летнего фигурантов возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств). Фигуранты заключены под стражу.Всего в течение двух дней проведения мероприятий по изобличению всей цепочки группы лиц, «работавших» в интересах Интернет-магазина, сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД пресечена деятельность в общей сложности шестнадцати «закладчиков» из городов Владимира, Коврова, Мурома, Лакинска, Собинки и Гусь-Хрустального, а также Липецкой области. В отношении граждан возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств). Двенадцать человек заключены под стражу, еще четверо находятся под подпиской о невыезде.Расследование уголовных дел продолжается.