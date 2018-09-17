Полицейские поймали 16 «закладчиков»

Полицейские поймали 16 «закладчиков»Сотрудники УМВД России по Владимирской области остановили работу целого интернет-магазина, изъяв 1,5 килограмма синтетических наркотиков.В начале сентября во Владимире был задержан 25-летний уроженец Амурской области, при досмотре у которого нашли 2 пакета с наркотиками весом 497,41 грамма. Расследование показало, что молодой человек продавал наркотики через «закладки» в интересах интернет-магазина.В дальнейшем во Владимире был задержан еще один фигурант - 27-летний уроженец Республики Саха. При обыске в его квартире изъяли более 1 килограмма «синтетики».В отношении обоих фигурантов возбуждены уголовные дела. Сейчас они находятся под стражей.Затем в течение всего двух дней полицейские поймали в общей сложности 16 «закладчиков» из городов Владимира, Коврова, Мурома, Лакинска, Собинки и Гусь-Хрустального, а также Липецкой области. Все они работали в интересах этого же интернет-магазина.В отношении граждан возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств). Двенадцать человек заключены под стражу, еще четверо находятся под подпиской о невыезде.Расследование уголовных дел продолжается.