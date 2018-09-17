В новые дома заселят почти 130 человек

В новые дома заселят почти 130 человекАдминистрация города Владимира информацию о том, что пустырь на улице 1-ой Пионерской «обретёт жизнь».Прямо за 21-ой школой построят 6-этажный многоквартирный дом. А рядом с ним достроят заброшенный офисный центр,который много лет стоит пустым. Из него тоже должен получится небольшой 4-этажный дом.В новостройки смогут заселиться почти 130 человек. Численность микрорайона, ограниченного улицами Мира, Лермонтова, 1-я Пионерская, Почаевская, после появления новых жилых домов увеличится больше, чем в 2 раза - с 84 до 211 человек.Однако проектировщики уверены, что для всех жителей хватит и мест на парковках, и путёвок в детские сады и школы.