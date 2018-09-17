Особый противопожарный режим установили до 1 октября

Особый противопожарный режим установили до 1 октябряВо Владимирской области до 1 октября 2018 года установили особый противопожарный режим, сообщают в региональном МЧС.Необходимость введения дополнительных ограничений на посещение лесов возникла , а также повышения класса пожарной опасности в лесах.Особый противопожарный режим для муниципалов и лесопользователей означает большой «аларм» в вопросах дополнительного обеспечения охраны лесов от огня, а для граждан — запрет на посещение лесов и разведение костров на своих огородах. И это, к сожалению, в разгар сезона по сбору грибов, а также завершения огородной страды и подготовки дачных участков к зимней «спячке».В обозначенный «особо пожароопасным» сентябрь ограничили въезд в лесные массивы транспортных средств и запретили проведение пожароопасных работ на определённых участках, топку печей, кухонных очагов и котельных установок, сжигание мусора и сухой травянистой растительности.