Лжемедработница «диагностировала» у 81-летней жительницы города Владимира тяжелое заболевание, после чего похитила у доверчивой пенсионерки денежные средства.

Следственным управлением УМВД России по городу Владимиру возбуждено уголовное дело в отношении 41-летней жительницы города Петушки по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).Установлено, что 6 сентября текущего года подозреваемая, представившись медработником, прошла в квартиру к 81-летней жительнице города Владимира. Фигурантка сообщила женщине, что у нее диагностировано тяжелое заболевание и необходима срочная операция, стоимость которой составляет 20 тысяч рублей. Для достоверности при себе у злоумышленницы был ложный рентгеновский снимок. Поверив словам незнакомки, жительница областного центра передала деньги в счет оплаты операции.Лжемедработница также посоветовала пожилой женщине употреблять «целебный» мед, который, по ее словам, поможет в ходе лечения. Взяв деньги и оставив банку меда, подозреваемая скрылась.Через некоторое время пенсионерка осознала, что стала жертвой мошенницы, и обратилась в полицию.По имеющимся приметам оперативники установили личность подозреваемой и ее местонахождение. На следующий день лжемедработница была задержана на территории города Покров.В настоящее время в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Полицейскими проводится проверка на причастность фигурантки к совершению аналогичных эпизодов противоправной деятельности на территории областного центра. Расследование уголовного дела продолжается.