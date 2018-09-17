Если бы о нынешней эпохе было известно только по ископаемым, множество ныне здравствующих видов было бы объявлено давно вымершими. К такому удивительному выводу пришли учёные, производящие раскопки в Италии.

Если бы о нынешней эпохе было известно только по ископаемым, множество ныне здравствующих видов было бы объявлено давно вымершими. К такому удивительному выводу пришли учёные, производящие раскопки в Италии. Повествующая о них научная работа опубликована в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences группой во главе с Михалем Ковалевским (Michal Kowalewski) из Флоридского университета.Учёные задались вопросом: к каким выводам о нынешней фауне пришли бы палеонтологи, если бы знали о ней только благодаря раскопкам? Чтобы ответить на него, геологи пробурили четыре скважины глубиной около 40 метров на территории Паданской низменности примерно в 70 километрах от Венеции.К своему удивлению, в верхних слоях грунта они обнаружили останки только шести из 119 обитающих в этих местах видов моллюсков. Последние ископаемые останки многих из них оказались на разных глубинах, создавая картину нескольких волн вымирания. В нижней части керна одновременно исчезает большинство морских видов, живущих на умеренной глубине. В более молодых слоях обнаруживается несколько "импульсов вымирания" мелководных моллюсков и обитателей вод с пониженной солёностью."Мы знаем, что эти виды все ещё живут в Адриатическом море, поэтому мы можем быть уверены, что их исчезновение из летописи окаменелостей не является истинным исчезновением", – констатирует Ковалевский в пресс-релизе исследования.Что же произошло? Тысячи лет назад дельта реки По выдвинулась в море. Обычные морские условия сменились мелководьем с водой пониженной солёности. Это и вызвало вымирание в данном конкретном месте обычных морских видов. По мере того как река наносила грунт, морское мелководье сменялось пресноводными болотами. Это "добило" даже тех моллюсков, которые предпочитали мелкую солоноватую воду.Всё это экологические сдвиги местного масштаба, которые не имеют никакого отношения к глобальной истории биосферы. Между тем, как отмечается в пресс-релизе, подобные тонкости не всегда учитываются палеонтологами."Важно признать, что ископаемые виды, как и современные, имели особые экологические предпочтения, которые кажутся очевидными, но не всегда принимаются во внимание", – отмечает первый автор статьи Рафаль Наврот (Rafal Nawrot), также из Флоридского университета.Кроме комфортности экологических условий для тех или иных видов важно учитывать локальный уровень моря, скорость накопления осадочных пород и их состав. Если пренебречь этими факторами, можно получить картину массового вымирания, которого не было, или, по крайней мере, существенно ошибиться в сроках и темпах исчезновения тех или иных групп живых существ. Это особенно важно для самых древних эпох, для которых ископаемые свидетельства в явном дефиците."Мы не говорим, что вы не можете изучать массовые вымирания. Вы можете, – отмечает Ковалевский. – Мы говорим о том, что природа геологической летописи сложна, поэтому расшифровать её – нетривиальная задача".К слову, к подобным выводам ранее приходили и другие группы исследователей, используя компьютерное моделирование. Однако новая работа проверила эти выкладки на реальном ископаемом материале."Насколько мне известно, это первое эмпирическое исследование, использующее ископаемую летопись живых существ для строгой и количественной, а не теоретической, проверки этих моделей", – заявляет Ковалевский.Когда авторы добавили в свою интерпретацию данных сведения, учитывающие экологические предпочтения тех или иных видов и другие локальные факторы, они получили картину, которая была намного ближе к реальности, чем первоначальные результаты."Это даёт нам предварительные сведения о том, как анализировать данные, чтобы получить более реалистичную оценку событий вымирания, – резюмирует Ковалевский. – Конечно, эта работа не завершена".Напомним, что ранее "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) писали о том, как массовое вымирание вызвали древнейшие животные, о возможных причинах величайшего вымирания на Земле и о том, что, по данным некоторых исследований, очередное массовое вымирание происходит прямо сейчас.