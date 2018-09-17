Ведущий полузащитник футбольной сборной Южной Кореи и лондонского Тоттенхэма Сон Хын Мин попал в сферу интересов чемпионов Германии из мюнхенской Баварии. При этом контракт корейца со шпорами рассчитан до 2023 года, так что немцам придется раскошелиться.

Ведущий полузащитник футбольной сборной Южной Кореи и лондонского "Тоттенхэма" Сон Хын Мин попал в сферу интересов чемпионов Германии из мюнхенской "Баварии". При этом контракт корейца со "шпорами" рассчитан до 2023 года, так что немцам придется раскошелиться.Стоит напомнить, что известность на клубному уровне Сон приобрел именно в чемпионате Германии, когда выступал за леверкузенский "Байер". Именно оттуда он отправился в Лондон, где закрепился в достаточно сильном составе, регулярно при этом будучи приглашенным в национальную сборную своей страны."Хотспур" не так давно продлили соглашение с корейцем, не прописав, впрочем, сумму отступных за игрока, сообщает Calcio Mercato. Тем не менее, стоимость 26-летнего хавбека по разным версиям колеблется в диапазоне от 45 до 60 млн евро. Именно на такую сумму должны рассчитывать боссы "Баварии", если хотят вернуть Сона в бундеслигу.