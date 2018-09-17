Певица Елизавета Гырдымова, более известная как Монеточка,
отменила свой концерт в столице. Причем, сделала она это за полчаса до начала.
Певица Елизавета Гырдымова, более известная как Монеточка,
отменила свой концерт в столице. Причем, сделала она это за полчаса до начала.
Девушка заявила об отмене выступления в
столичном клубе Gipsy без объяснения причин. Гонорар артистки за выступление
составил один миллион рублей, передает Super.
Удивила Монеточка россиян и 14 сентября, поучаствовав в шоу
"Поле чудес" на Первом канале. Девушка выиграла мультиварку. Напомним,
20-летняя певица шокировала соцсети поцелуем с 73-летним Леонидом Якубовичем.
Материал дополняется