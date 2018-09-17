Совсем недавно популярная телеведущая и актриса Эвелина Бледанс сделала ЭКО в прямом эфире. Станет ли звезда мамой в третий раз в 49 лет? Удачно ли прошла процедура?

Совсем недавно популярная телеведущая и актриса Эвелина Бледанс сделала ЭКО в прямом эфире. Станет ли звезда мамой в третий раз в 49 лет? Удачно ли прошла процедура?После публичной процедуры ЭКО на актрису обрушилась волна критики. Многие осудили ее за безбашенный шаг, за излишнюю откровенность и безрассудство. В том числе ее осудил и бывший муж. В студии программы "Прямой эфир" на актрису тоже накинулись недоброжелатели."Вы хотите в 49 лет опять родить больного ребенка? О чем вы думаете?" — кричали из зала.На защиту Эвелины встал заслуженный артист России Владимир Долинский, призвавший вывести из зала "злобных людей, которые просто искренне завидуют красивой молодой женщине"."Я в целом против ЭКО, но если у Эвелины получится, то почему нет? Моя прабабушка родила моего дедушку в 1917 году, когда ей было 48 лет", — высказала свое мнение актриса Мария Голубкина."Жизнь не заканчивается ближе к 50, она несет столько интересных сюрпризов! Хочется продолжать жить и быть вечно молодой! Я хочу быть мамой. И я стану мамой, несмотря на все плохое, на все кваканье и кряканье из толпы", — ответила сама Эвелина недоброжелателям.Правда, в какой-то момент у актрисы все же сдали нервы. Это произошло, когда одна из зрительниц в очередной раз предрекла, что Бледанс опять родит дауна.Эвелина вскочила с места и ударила женщину со словами:"Можешь говорить про меня все, что угодно, но не про моих детей, тварь!"Страсти немного поутихли, когда в студии появилась личный гинеколог-репродуктолог телеведущей Хатуна Сурмава. Она рассказала, что в любом возрасте есть риск, что беременность не наступит или прервется. Но Эвелина – большая молодец, что согласилась на эту процедуру: у нее все-таки все получилось, и она беременна!Радостное известие едва не довело актрису до слез. Она призналась, что до конца не верит в произошедшее."Я в растерянности, мне кажется, что это сказка!" – призналась Эвелина.Чтобы Бледанс окончательно поверила в чудо, Андрей Малахов отправил ее за кулисы с тестом на беременность.Что же показал контрольный тест? Кто счастливый отец ребенка? И кто тот мускулистый красавец, с которым Эвелина отдыхала на море? Ответы на все вопросы – в программе "Прямой эфир".