Адвокат юмориста Евгения Петросяна – Сергей Жорин стал
героем шоу Пусть говорят Первого канала. Юрист рассказал, как продвигается
бракоразводный процесс артиста и его супруги Елены Степаненко.
Адвокат юмориста Евгения Петросяна – Сергей Жорин стал
героем шоу "Пусть говорят" Первого канала. Юрист рассказал, как продвигается
бракоразводный процесс артиста и его супруги Елены Степаненко.
Развод звезд эстрады перешел в стадию описи имущества. Судебные
приставы побывали в квартире, которая когда-то была семейным гнездом Петросяна
и Степаненко. Вместе с должностными лицами в апартаменты приехал и сам Петросян.
"Сегодня, несколько часов назад, он попал в квартиру, которая
оформлена на него. За которую он платит коммуналку. В этой квартире живет Степаненко, в этой квартире личные вещи
Петросяна, сегодня он первый раз туда попал – это была трогательная сцена", -
рассказал адвокат.
По словам Жорина, Елена на опись не явилась. Также после осмотра
артист обнаружил, что некоторые ценности отсутствуют.
После защитник артиста отметил, что с подачи Елены все счета
с накоплениями Евгения Вагановича арестованы судом. Юморист остался буквально
без средств к существованию.
"Проблема в том, что он платит коммуналку за всю
недвижимость. Все расходы несет он, и Степаненко это не скрывает.
Предположительно, ежемесячно от пятисот тысяч рублей – коммуналка, плюс оплата
охраны и новых взносов на капремонт. Мы на предстоящем заседании будем ставить
вопрос о том, чтобы это платила Степаненко", – рассказал адвокат.
По словам Жорина, Елена пилит сук, на котором сама сидит. "Если
Петросян перестанет платить коммуналку, то ей отключат воду в квартире, где она
живет. И она, извините, в туалет не сможет сходить полноценно", – рассудил
юрист. Он также отметил, что Степаненко намерено затягивает бракоразводный
процесс.
Подруга Евгения Вагановича – художник-фарфорист Лада Быстрицкая
предположила, что Елена задумала свести супруга в могилу, чтобы стать единственной владелицей
баснословного состояния. "Он перенес довольно серьезную операцию. У него
действительно очень непростая ситуация с сердцем. И вы представляете какая
огромная нагрузка моральная сейчас легла на человека, сколько он всего
переживает внутри себя. Я думаю, что время затягивается с целью самой жестокой –
чтобы человека не стало", – рассказала приятельница Петросяна.