Адвокат юмориста Евгения Петросяна – Сергей Жорин стал героем шоу Пусть говорят Первого канала. Юрист рассказал, как продвигается бракоразводный процесс артиста и его супруги Елены Степаненко.

Адвокат юмориста Евгения Петросяна – Сергей Жорин сталгероем шоу "Пусть говорят" Первого канала. Юрист рассказал, как продвигаетсябракоразводный процесс артиста и его супруги Елены Степаненко.Развод звезд эстрады перешел в стадию описи имущества. Судебныеприставы побывали в квартире, которая когда-то была семейным гнездом Петросянаи Степаненко. Вместе с должностными лицами в апартаменты приехал и сам Петросян."Сегодня, несколько часов назад, он попал в квартиру, котораяоформлена на него. За которую он платит коммуналку. В этой квартире живет Степаненко, в этой квартире личные вещиПетросяна, сегодня он первый раз туда попал – это была трогательная сцена", -рассказал адвокат.По словам Жорина, Елена на опись не явилась. Также после осмотраартист обнаружил, что некоторые ценности отсутствуют.После защитник артиста отметил, что с подачи Елены все счетас накоплениями Евгения Вагановича арестованы судом. Юморист остался буквальнобез средств к существованию."Проблема в том, что он платит коммуналку за всюнедвижимость. Все расходы несет он, и Степаненко это не скрывает.Предположительно, ежемесячно от пятисот тысяч рублей – коммуналка, плюс оплатаохраны и новых взносов на капремонт. Мы на предстоящем заседании будем ставитьвопрос о том, чтобы это платила Степаненко", – рассказал адвокат.По словам Жорина, Елена пилит сук, на котором сама сидит. "ЕслиПетросян перестанет платить коммуналку, то ей отключат воду в квартире, где онаживет. И она, извините, в туалет не сможет сходить полноценно", – рассудилюрист. Он также отметил, что Степаненко намерено затягивает бракоразводныйпроцесс.Подруга Евгения Вагановича – художник-фарфорист Лада Быстрицкаяпредположила, что Елена задумала свести супруга в могилу, чтобы стать единственной владелицейбаснословного состояния. "Он перенес довольно серьезную операцию. У негодействительно очень непростая ситуация с сердцем. И вы представляете какаяогромная нагрузка моральная сейчас легла на человека, сколько он всегопереживает внутри себя. Я думаю, что время затягивается с целью самой жестокой –чтобы человека не стало", – рассказала приятельница Петросяна.