В Великобритании впечатлены учениями Восток-2018 на забайкальском полигоне Цугол. Запуск ракет из установки Ураган там назвали устрашающей мощью России.

В Великобритании впечатлены учениями "Восток-2018" на забайкальском полигоне Цугол.Запуск ракет из установки "Ураган" там назвали "устрашающей мощью России".Иностранные репортеры отметили, что от системы "Ураган" "кровьстынет в жилах". Больше всего журналистов впечатлили кадры, как 20-тоннаявоенная машина выпускает 280-килограммовые ракеты дважды в секунду,передает The Sun. Кроме того, во времяманевров были испытаны российские ракеты-"невидимки", которые превосходят всемировые аналоги.