В Великобритании впечатлены учениями Восток-2018 на забайкальском полигоне Цугол.
Запуск ракет из установки Ураган там назвали устрашающей мощью России.
В Великобритании впечатлены учениями "Восток-2018" на забайкальском полигоне Цугол.
Запуск ракет из установки "Ураган" там назвали "устрашающей мощью России".
Иностранные репортеры отметили, что от системы "Ураган" "кровь
стынет в жилах". Больше всего журналистов впечатлили кадры, как 20-тонная
военная машина выпускает 280-килограммовые ракеты дважды в секунду,
передает The Sun. Кроме того, во время
маневров были испытаны российские ракеты-"невидимки", которые превосходят все
мировые аналоги.