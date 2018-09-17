Из незапертого сарая злоумышленник похитил бензопилу.

Следственным отделом ОМВД России по Собинскому району возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Собинки, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).В середине августа текущего года подозреваемый проник в незапертый сарай, расположенный в одном из дворов на улице Горького в городе Собинка, откуда похитил бензопилу.Потерпевший оценил причиненный материальный ущерб в 7 тысяч рублей и обратился с заявлением в полицию.Полицейские установили личность и местонахождение злоумышленника, мужчина был задержан. Бензопилу задержанный успел продать, а вырученные деньги потратить на спиртное.Подозреваемый признал свою вину. Расследование уголовного дела продолжается.