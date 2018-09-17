В заложниках у бюрократии. Жители одно из домов в Суздале больше пятидесяти лет ждут капитального ремонта. Здание на Кремлевской улице признано памятником регионального значения. Еще в 19 веке в нынешнем жилом доме был полицейский участок с камерами для преступников, а сейчас там в нечеловеческих условиях проживают семь семей. В квартирах у людей от сырости и грибка рушится потолок, проваливается пол и трескаются стены. Жильцы жалуются, что обслуживать их дом отказались все управляющие компании, а суздальские власти даже не включили его в программу капремонта. Собственники латают стены за свой счет и боятся, что когда-нибудь просто погибнут под руинами. Тему продолжит Оксана Любимова.

В заложниках у бюрократии. Жители одно из домов в Суздале больше пятидесяти лет ждут капитального ремонта. Здание, на Кремлевской улице, признано памятником регионального значения. Еще в 19 веке в нынешнем жилом доме был полицейский участок с камерами для преступников, а сейчас там в нечеловеческих условиях проживают семь семей. В квартирах у людей от сырости и грибка рушится потолок, проваливается пол и трескаются стены. Жильцы жалуются, что обслуживать их дом отказались все управляющие компании, а суздальские власти даже не включили его в программу капремонта. Собственники латают стены за свой счет и боятся, что когда-нибудь просто погибнут под руинами. Тему продолжит Оксана Любимова.(г. Суздаль)Жители дома 10 "Б" на Кремлевской улице в Суздале со слезами на глазах показывают огромную трещину в стене здания, заросшую деревьями дырявую крышу и съеденный грибком фасад. Этому зданию больше ста лет. Еще в 19 веке нынешние квартиры были камерами для преступников при полицейской управе, потом казематы долго пустовали, а 70 лет назад сюда поселили людей. Тамара Анохина приехала в этот дом трехлетней девочкой, вспоминает, что тогда все окна в здании были закрыты тюремными решетками.Тамара Анохина, жительница дома № 10 Б по ул. Кремлевская: "Вот эти штыри - все это были тюремные решетки. Сами выжигали паяльными лампами. Была тут тюрьма, и сейчас, как в тюрьме живет. Никаких ни удобств, и грибок. Все тут у нас".Внутри дома картина еще хуже. Жители показывают последствия вчерашнего дождя, сгнившие рамы и полы. В доме нет центральной канализации, повсюду сырость, а из благ цивилизации только газ.Алексей Лукъянов, житель дома № 10 "Б" по улице Кремлевской: "Они приходили комиссией, посмотрят и ничего не делают. Да-да, да-да. И чего? И ничего не да. Вот, пожалуйста, наше отопление. Котел течет. Вот наш туалет, биотуалет. Вот, пожалуйста, наш коридор. Потолок, того и гляди, рухнет. Черт его знает когда. Как здесь жить?! Не знаю".Семья Людмилы Северовой живет в этом доме больше 20 лет. Женщина рассказывает: ремонт в квартире приходится делать каждый год. Из-за грибка постоянно отваливаются обои и сыплется штукатурка, а сгнившие доски прорвали весь линолеум. Но самое страшное, по словам людей, - это трещины и сгнившая электропроводка. Жители боятся сгореть или погибнуть под завалами.Людмила Северова, жительница дома № 10 "Б" по ул. Кремлевской: "Электрика плохая. Как дожди идут, мы боимся. Она у нас идет по крыше. Крыша вся худая. Какое-то замыкание, и все. Или нас накроет всех ночью, или еще чего-нибудь случиться. Город нам ничего не помогает, хотя мы просили".Люди рассказывают: вместо помощи прошлая администрация города под угрозой штрафа заставила их покрасить фасад дома со стороны улицы, по которой гуляют туристы. Жителям пришлось самим заплатить за это приличную сумму."Разов нам сказал. Дом наш был в таком состоянии, как наши сейчас потолки. Он сказал, если вы его не закрасите, мы вас будем штрафовать. Пришлось самим лазить по лестнице, покупать краску".На сегодняшний день в разрушающемся доме проживают семь семей. Не теряя надежды на капитальный ремонт здания или признание его аварийным, люди направили очередное обращение к властям. Помочь жильцам взялись суздальские общественники.Павел Мальков, руководитель общественного движения "Чистый Суздаль - чистая Россия": "Мы записали видеообращение к губернатору Владимирской области, к жилищному инспектору по Владимирской области, чтобы они произвели полную комплексную проверку и экспертизу технического состояния данного дома. Памятника культурного наследия города Суздаля. Плюс ко всему, чтобы провели проверку на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и пригодности для проживания в данном доме людей".Руководитель регионального отделения "ЖКХ-контроль" Альберт Русанен уверен, то, что суздальские власти до сих пор не включили дом в программу капремонта и не нашли для него управляющую компанию, - нарушение. Ведь это здание - региональный памятник культурного наследия Суздаля. Мало того, по документам этот дом даже не является многоквартирным.Альберт Русанен, председатель Правления общественной организации ЖКХ-Контроль: "На сайте реформа ЖКХ мы с вами сегодня видели, что дом не включен в состав общего многоквартирного фонда города Суздаля. По сути дела, это брошенный дом администрацией города Суздаля. Жители предоставлены сами себе. Выживают здесь. За свой счет проводят ремонты. И мы видим, что они не в состоянии следить за этим домом".Чтобы узнать судьбу своего обращения, жители вместе с общественниками идут в администрацию Суздаля. А заодно и задают руководителю отдела ЖКХ вопрос, сколько еще придется жить в нечеловеческих условиях? Выясняется, что местные власти уже направили в фонд капремонта письмо с просьбой включить дом в программу.Нина Ананьина, начальник отдела ЖКХ администрации г. Суздаля: "Обещали до 1 октября, как положено по областному закону, в программу внести изменения". - "Корректировку сделать?" - "Да. Мы пока только отправили технический паспорт и отправили заявку. А потом, когда они будут формировать, мы выходим на общее собрание и решаем, какой вид ремонта будет первоочередным".Кроме того, в местной администрации людям пообещали в ближайшее время провести конкурс по выбору управляющей компании для обслуживания их дома.