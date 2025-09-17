Устройства изготовлены по специальному заказу с учетом требований банка по надежности и функциональности на подмосковном заводе вендора в Дубне.

Устройства работают под управлением собственной операционной системы YADRO kvadraOS, обеспечивающей технологическую независимость, высокий уровень защищенности и совместимость с корпоративным программным обеспечением. Одним из ключевых факторов выбора стала возможность глубокой адаптации операционной системы под задачи банка — такую гибкость обеспечивает собственная инженерная команда KVADRA и тесная интеграция программной и аппаратной платформ. Выбранная архитектура позволяет быстро и эффективно обеспечивать полную совместимость с сервисными приложениями ВТБ и системами управления устройствами с kvadraOS в рамках программы импортозамещения.Планшеты позволяют осуществлять быстрое, качественное и технологически продвинутое обслуживание клиентов в отделениях. Специально для банка вендор разработал и брендированные защитные чехлы в корпоративном стиле. В настоящее время стороны обсуждают следующие этапы сотрудничества — в том числе поставку чехлов с клавиатурой в индивидуальном дизайне и дальнейшее расширение парка устройств.«Банк последовательно проводит политику импортозамещения используемого в банке оборудования. Особое внимание мы уделяем устройствам, при помощи которых осуществляется обслуживание клиентов. Переход на отечественные разработки позволяет банку гарантировать технологическую независимость сервисов от какого-либо иностранного вмешательства. При этом активное использование продукции российских вендоров в нашем банке как одном из крупнейших банков страны способствует планомерному развитию отечественной отрасли производства таких решений, совершенствованию их функционала, а также повышению популярности как среди корпоративных, так и физических пользователей», — отметил Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока — старший вице-президент ВТБ.«Развитие технологий и потребности бизнеса сегодня идут по пути повышения мобильности сотрудников. Важны универсальность решений, устойчивость их работы, мобильность и портативность. Все это позволяет как повышать скорость и удобство обслуживания клиентов в точках продаж, так и развивать сервис обслуживания выездными менеджерами», — отметил Сергей Китаев, вице-президент ВТБ, начальник управления поддержки пользователей.