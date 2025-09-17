17-летний подросток из Гусь-Хрустального Владимирской области украл у родственника 1,4 млн рублей.

17-летний подросток из Гусь-Хрустального Владимирской области, которому пожилой родственник доверил 1,4 миллиона рублей на лечение, без зазрения совести потратил почти все деньги. Подробнее в материале vlad.aif.ru.Когда доверие стало соблазномВ январе 2025 года 67-летний житель Гусь-Хрустального решил выгодно вложить свои сбережения — 1,4 миллиона рублей — чтобы получить проценты, которые планировал потратить на необходимое лечение. Для этого он попросил своего 17-летнего внука открыть вклад на его имя. Почему пенсионер не пошел в банк сам, остается загадкой, но вряд ли он мог предположить, чем обернется эта просьба.Внук, казалось бы, все сделал по инструкции: оформил счет на свое имя и положил деньги. Но уже в феврале, увидев на счету такую крупную сумму, он не смог устоять перед соблазном. Сначала юноша досрочно закрыл вклад и «одолжил» 200 тысяч рублей, обещая себе и, возможно, даже деду, что вернет их. Однако, как часто бывает, этот первый шаг стал роковым.Полтора миллиона — на ветерКак только подросток «распробовал» вкус легких денег, его уже было не остановить. Он полностью закрыл вклад и начал тратить сбережения деда, осознав, что вернуть их уже не сможет. Подросток покупал компьютерную технику и новый телефон, переводил деньги на донаты, тратился на такси и даже одалживал средства друзьям. За полгода он растратил практически всю сумму — более 1,3 миллиона рублей.«Начиная с февраля 2025 года фигурант самовольно стал переводить средства родственника на другой счет, закрыл вклад и потратил более 1,3 млн рублей на покупку компьютерной техники, телефона, досуг и иные нужды», — в релизе Следственного комитета.Обман вскрылся лишь в июле, когда дед пришел в банк, чтобы забрать свои накопления с процентами. Оказалось, что на счету пусто. Поначалу внук все отрицал, но после того, как следователи изучили движение средств по его счетам, ему пришлось сознаться.«Подозреваемый сначала отрицал причастность к хищению, однако после изучения движения средств по расчетным счетам признался в совершении преступления», — подтвердили в СледКоме.В настоящее время Следственное управление СК России по Владимирской области расследует уголовное дело по статье «Присвоение в особо крупном размере».Молодые люди все чаще оказываются втянуты в серьезные преступные схемы. Не так давно мы писали о 17-летнем жителе Владимирской области, который работал курьером у телефонных мошенников. Он успел выманить у доверчивых пенсионеров три миллиона рублей, прежде чем его задержали.