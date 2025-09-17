Суд Суздальского района признал её виновной в 16 эпизодах попыток продажи запрещенных веществ.

29-летняя жительница Владимира получила 6 лет и 4 месяца колонии общего режима. Об этом рассказали в прокуратуре региона.Суд Суздальского района признал её виновной в 16 эпизодах попыток продажи запрещенных веществ. Сама женщина из Нижегородской области. Она попалась на удочку наркокурьеров через Telegram из-за безденежья.Её роль была проста: получать крупные партии, а затем расфасовывать их на мелкие закладки по всему Суздалю. Она прятала их везде – у гаражей, в фундаментах домов, за заборами. За каждую такую «точку» ей платили всего 350 рублей. В апреле этого года полиция пресекла её деятельность, изъяв все приготовленные к продаже вещества. Теперь ей предстоит провести несколько лет за решеткой.