С 1 октября во Владимире возобновляет работу автобусный маршрут №28, который не функционировал почти год. Обслуживанием кольцевого направления займется муниципальное предприятие «Владимирпассажиртранс». По информации администрации города, маршрут будет работать с двумя автобусами большого класса. Изначально планировалось, что по обновленному маршруту (с заездом к ДДюТ и движением по Октябрьскому проспекту) будут курсировать шесть автобусов среднего класса