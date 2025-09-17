В Гусь-Хрустальном проводится модернизация важной подстанции, питающей южные районы региона. Новое оборудование сделает электроснабжение более надежным для тысячи жителей и крупных

В Гусь-Хрустальном проводится модернизация важной подстанции, питающей южные районы региона. Новое оборудование сделает электроснабжение более надежным для тысячи жителей и крупных предприятий. Об этом сообщили в облправительстве. Специалисты «Россети» заменяют устаревшие детали на подстанции в Гусь-Хрустальном на современные с твердой изоляцией. Это обеспечит бесперебойную подачу электроэнергии для более 50 тысяч человек и промышленных объектов, включая