В Кольчугино начались съемки уникального всероссийского проекта «Домой пришел солдат». Об этом сообщил глава администрации района Алексей Андрианов.Проект представляет собой клип-сериал, состоящий из восьми музыкальных видео, объединенных общим сюжетом и главным героем.На выходных съемочная группа работала на Кольчугинском заводе спецсплавов. В массовке приняли участие юные артисты из местной Детской школы искусств и актеры Ассоциации кольчугинских театров.Местные таланты с энтузиазмом помогали создавать атмосферу настоящего кино, что стало значимым событием для города.