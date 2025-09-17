Началась осенняя сессия Госдумы РФ, которая продлится до 31 декабря.

Началась осенняя сессия Госдумы РФ, которая продлится до 31 декабря. Об этом на своей в соцсети сообщил депутат Игорь Игошин.Как отметил парламентарий, с 2 сентября народные избранники активно работали в своих регионах, а 16 числа состоялось первое пленарное заседание. Депутаты обсудили законопроект о льготах при поступлении в вузы пасынков и падчериц участников СВО, а также инициативы о переквалификации бойцов.Всего же в ходе осенней сессии российские парламентарии планируют рассмотреть порядка 500 законопроектов. Основной упор будет сделан на социальную политику и поддержку семей с детьми, борьбу с финансовым мошенничеством, укрепление обороны и национальной безопасности страны, развитие предпринимательства и другие важные направления.Кроме того, в повестку внесены резонансные инициативы о запрете вейпов и отмене домашних заданий.Главным же станет рассмотрение федерального бюджета и изменений в трудовом законодательстве.«В ближайшие дни планируем рассмотреть проект федерального бюджета на следующую трёхлетку. В нём, в частности, заложены индексация зарплат бюджетников, пенсионных и социальных выплат, меры поддержки многодетных семей и малоимущих граждан», — написал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.