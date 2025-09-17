Возможно, в ближайшем будущем Владимир станет столицей русских национальных спортивных игр.

Липки межнациональныеУже стало хорошей традицией, что каждый год в день рождения города Владимира у фонтана в парке Липки разворачивается межнациональная площадка, где охотно делятся лучшими традициями люди разных культур и народностей.Интересно, что в этом году по соседству с указанной площадкой можно было познакомиться с исконно русской спортивной культурой и испробовать её на себе. Конечно, вставать в пару с борцом я не решилась, но с удовольствие наблюдала со стороны, как мальчишки, судя по облачениям – из разных общин, до последнего пытались победить соперника, а в конце дружески обнимались. Кстати, после них овладеть основными навыками борьбы захотела совсем юная барышня.– Спорт для того и создан чтобы объединять людей вне зависимости от их пола, возраста, вероисповедания, нацио­нальности, культурных особенностей, – пояснил Денис Зезюлин.Денис Петрович – директор центра русской культуры и спорта «Боголюбский» (совместный проект спортцентра «Росич» и владимирской епархии). Именно его команда отвечала за русское спортивное направление во время проведения Дня города. Здесь физическая подготовка становится не только тренировкой тела, но и путём к внутреннему развитию, вере и уважению к своим корням. Акцент делается на исконно русских видах спорта: это кила, мини-футбол, рукопашный бой.В общем, уже через несколько дней я своими глазами смогла увидеть, что представляют собой эти, на первый взгляд, замысловатые спортивные игры и боевые искусства.Ринг – это маленькая жизньКстати, диктор центра сам является тренером и титулованным спортсменом. К 27 годам в его копилке следующие звания: серебряный призёр кубка мира «Анапа-2019», серебряный призёр чемпионата России, бронзовый призёр Кубка мира – 2021 в Венгрии, дважды бронзовый призёр чемпионата России, член сборной России по кикбоксингу.– Если говорить простым языком, кикбоксинг – смесь бокса и карате. Это контрактный вид единоборств, где в первую очередь учат защищаться, чтобы из мальчика вырос настоящий мужчина, – пояснил Денис.С этим видом спорта будущий тренер познакомился в 10-летнем возрасте. Родители привели мальчугана в секцию, чтобы тот не слонялся по улицам.– Первое занятие, конечно, помню: тренер спрашивает, мол, ты готов? Пока я думал, к чему нужно быть готовым, мне мячиком по голове прилетело, – улыбается собеседник.По словам Дениса, из юношеского увлечения в дело всей жизни кикбоксинг перерос, когда парню исполнилось 20.– Был период, когда хотелось бросить всё. Самый тяжёлый возраст – 16–19 лет, пик юношеского максимализма: ты думаешь, что знаешь больше других и умнее других. Но друзья, с которыми вместе тренировались, помогли преодолеть этот период, удержаться на плаву. И, конечно, мой тренер Царенков Игорь Васильевич. Ведь что для спортсмена важнее всего? Смирение и терпение. В спорте как в жизни: не будешь терпеливо заниматься – не будет и результатов. Ринг – это маленькая жизнь. Если в зале плохо позанимался, то на ринге это сразу будет заметно, – уверен Зезюлин.Поэтому упорные тренировки приходилось вписывать даже в плотный график студенческой жизни, когда Денис сначала поступил на факультет техносферной безопасности, а потом стал заочно учиться на физвозе. Молодой человек уверен: если тебе нравится то, чем ты занимаешься, найти на это время можно всегда.– Утром пробежка, потом университет, после этого идёшь в зал, а оттуда – прямиком домой спать. И всё по кругу. Стараешься соблюдать режим и правильно питаться, минимизируя сахар, жирную пищу, жареную. Бывают, конечно, срывы, но рвение к результатам побеждает над желанием побаловать себя вредной едой, – говорит он.И тогда появляется возможность сразиться с сильнейшими соперниками. Для Дениса таким соперником стал пятикратный чемпион России и двукратный чемпион мира Юрий Коников. И пусть тогда Зезюлин стал лишь бронзовым победителем, тот бой он запомнил надолго.– Перед самым боем я буквально начал гореть! А когда вышел на ринг – всё, перегорел: стал вялым, ватным и ничего не смог с собой сделать. Поэтому в спорте очень важна психологическая проработка, надо уметь себя отвлекать. Я, к примеру, перед боями теперь прогуливаюсь минут 20 и выхожу к сопернику свежий, заряженный, – делится Денис.Из спортсмена в тренерыСейчас боёв в жизни Зезюлина стало гораздо меньше: в 2022 году Денис перешёл в тренерскую деятельность. Он занимается как с детьми, так и со взрослыми.– Я тренирую и работаю с ребятами разных национальностей. Каждый на ринге прояв­ляет себя по-разному: те, кто с юга, ведут себя погорячее, если взять сибирские регионы – там спортсмены более суровые. Но важно одно: спорт сплачивает, объединяет людей. Соперники на ринге зачастую становятся друзьями в обычной жизни. У меня тоже много друзей дагестанцев, чеченцев. Все они с уважением относятся к нашей культуре, мы даже православную Пасху вместе отмечаем. Если человек предан своему делу, тут уже национальность не важна, – уверен Денис.Сила, ловкость, тактикаПо словам руководителя центра, почти в каждой секции занимаются ребята разных национальностей и вероисповеданий, но это не мешает им быть командой. В подтверждение своих слов Денис пригласил посетить занятие по киле. Уже вечером тренер Игорь Выскубов рассказал мне об особенностях этой игры.– Кила – это русская игра с мячом. Издревле в неё играли мужики – деревня на деревню. Мячом служил кусок кожи, набитый соломой. Игра динамичная, с приёмами борьбы, – объяс­няет собеседник.В отличие от современных видов спорта, в киле нет строгого правила относительно количества игроков: в игру может вступить любое число участников. Команды в киле называются ватагами.Для игры используется прямоугольная площадка, разделённая на две половины. Размеры площадки опять же варьируются в зависимости от количества участников. На каждой половине находится так называемый «город» – зона, куда игроки должны доставить мяч, чтобы заработать очко. Игра требует от участников не только физической силы, ловкости, но и тактического мышления.В нашем регионе кила не столь распространена, как в крупных городах. Сам Игорь начал её осваивать относительно недавно – три года назад, оказавшись в Москве на чемпионате по традиционно русским видам спорта. И старинная игра не отпустила мужчину.Сегодня в центре тренер Выскубов собрал новичков в этом направлении. На поле вышли ребята, занимающиеся другими видами спорта. Среди них уроженец Узбекистана, 23-летний Алишер Садинов.В 16 лет молодой человек серьёзно увлёкся регби. Там и познакомился с Игорем Выскубовым и большей частью ребят, которые сегодня пришли на килу.– И регби, и кила – контактные виды спорта. И там и там чувствуется командный дух, дух товарищества, что мне очень импонирует. На поле мы можем выплеснуть свою энергию, толкать друг друга, ронять, но после финального свистка остаёмся друзьями, – говорит Алишер.Кстати, тренер Выскубов признался, что Алишер в команде давно стал своим. А некая горячность – особенность восточного менталитета – идёт на пользу во время игры.– После тренировок мы часто с ребятами проводим время за чаем или паримся в бане. Недавно Алишер принёс такой душистый травяной сбор, вкуснее которого я ещё не пил, – признался Игорь.Я наблюдала за ребятами почти до конца тренировки. Каждый из них выкладывался по полной даже на разминке, показывая ловкость и выносливость. И в конце занятия бывшие соперники, уставшие и довольные, по-дружески шутя, отправлялись отдыхать перед покорением будущих спортивных вершин.