От саженцев до деликатесов. Во владимирском экспоцентре стартовали межрегиональные выставки-ярмарки «ВладПродЭкспо» и «Для всей семьи». Они объединяют более 60 предпринимателей и

От саженцев до деликатесов. Во владимирском экспоцентре стартовали межрегиональные выставки-ярмарки «ВладПродЭкспо» и «Для всей семьи». Они объединяют более 60 предпринимателей и организаций из 15 регионов России. Выставки проходят 4 дня с 17 по 20 сентября. Дмитрий Кузин, вице-президент торгово-промышленной палаты Владимирской области Мы традиционно представляем на этой выставке посадочный материал, продукты питания, а также одежду,