Рейсовый автобус, следовавший из Радужного во Владимир, столкнулся с легковым автомобилем.

Днем 17 сентября на 14-м километре трассы «Владимир — Улыбышево — Коняево» произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие. Рейсовый автобус, следовавший по маршруту № 115 из Радужного во Владимир, столкнулся с легковым автомобилем Hyundai Elantra. В результате аварии погибли два человека, еще шестеро пострадали. Подробнее в материале vlad.aif.ru.Крутой поворотАвария произошла около 15:00 на крутом повороте между деревней Улыбышево и СНТ «Клязьма». По данным региональной прокуратуры и Следственного комитета, водитель «Хендая» выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с автобусом, в котором находились пассажиры.«По предварительным данным, легковой автомобиль марки "Хендай Элантра" выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с рейсовым автобусом», — в прокуратуре Судогодского района.Сила удара была настолько велика, что машина и автобус оказались сильно повреждены. Спасателям даже не пришлось использовать гидравлический инструмент, чтобы деблокировать тела погибших — они оказались выброшены из салона. Свидетели ДТП, работавшие поблизости, рассказали, что легковушка пошла на обгон перед самым автобусом, и в итоге произошло лобовое столкновение.Погибли на местеСамые страшные последствия аварии пришлись на людей, находившихся в салоне «Хендая». Водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте.«В результате водитель и пассажир автомобиля скончались, не менее 5 человек, находящихся в автобусе, пострадали, из них несколько человек госпитализировано», — в Следственном комитете.издания «Зебра-ТВ», пострадавших в автобусе — шесть человек, включая двоих несовершеннолетних. На место аварии оперативно прибыли бригады скорой помощи, МЧС, сотрудники ДПС, следственная группа и представители прокуратуры Судогодского района. Пострадавшим была оказана медицинская помощь.Расследование и обстоятельстваИзвестно, что в ДТП попал новый автобус марки «Мерседес», который был недавно приобретен для автопарка Радужного за 5,8 миллиона рублей.Прокуратура Судогодского района сразу же взяла установление обстоятельств под личный контроль, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Следователи назначили необходимые экспертизы, чтобы установить степень тяжести травм у пострадавших и все обстоятельства произошедшего., ранее в ночь с 15 на 16 июня, на 290-м километре федеральной трассы М-7 в Вязниковском районе произошло массовое ДТП с участием двух легковушек, минивэна и автобуса, который следовал по маршруту Москва — Чебоксары.