В Коврове разгорелся мебельный скандал, который закончился крупными выплатами пострадавшим. Несколько жителей города обратились за помощью в Роспотребнадзор после того, как индивидуальный предприниматель Казимов не выполнил свои обязательства по поставке мебели.Суммы предоплат варьировались от 7 000 до 160 000 рублей за различные предметы интерьера — от столов до крупных мебельных комплектов. Люди, внесшие полную или частичную оплату, так и не дождались своих заказов.Суд встал на сторону потребителей. Было принято решение о расторжении договоров купли-продажи, взыскании с Казимова уплаченных сумм, а также неустойки и компенсации морального вреда. Дополнительно на продавца наложен штраф. В результате пострадавшие получат значительные компенсации: первый клиент — 120 670 рублей, второй — 62 520 рублей, третий — 43 467 рублей, а четвертый — внушительные 684 300 рублей.