Администрация города, правительство Владимирской области и военкомат выразили соболезнования.

Гусь-Хрустальный прощается со своими земляками, погибшими в ходе специальной военной операции. Город выражает глубочайшие соболезнования родным и близким младшего сержанта Сергея Григорьева, рядового Сергея Соболева и ефрейтора Дмитрия Сударикова.Сергей Григорьев, 1988 года рождения, служил в составе гаубичного артиллерийского взвода. Сергей Соболев, 1983 года рождения, был стрелком в стрелковом батальоне. Дмитрий Судариков, 1981 года рождения, выполнял задачи сапёра.Администрация города, правительство Владимирской области и военкомат выразили соболезнования и отметили, что подвиги военнослужащих не будут забыты.