Вчера вечером, 16 сентября, в деревне Лухтоново Судогодского района произошёл пожар, который унес жизни двух человек. Сообщение о возгорании в частном доме на улице Центральной поступило в МЧС в 22:20.К моменту прибытия пожарных огонь уже полностью охватил дом. На борьбу с пламенем выехали 15 человек и 4 единицы техники. Пожар удалось ликвидировать на площади 24 квадратных метра.К сожалению, в огне погибли хозяева дома: 65-летняя женщина и 67-летний мужчина. По предварительной версии, причиной трагедии стала неосторожность при курении.