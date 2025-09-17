Прокуратура потребовала от администрации района привести объект культурного наследия в порядок.

Кольчугинская межрайонная прокуратура провела проверку и обнаружила, что историческая усадьба Самсоновых-Микулиных в деревне Кудрявцево находится в аварийном состоянии. Прокуратура потребовала от администрации района привести объект культурного наследия в порядок.Усадьба XIX века, которая сейчас находится в ведении администрации, представляет собой комплекс, состоящий из деревянного дома, храма Успения и парка. Однако, как показала проверка, многие постройки разрушаются.Прокуроры выяснили, что деревянный дом находится в аварийном состоянии, его часть сильно наклонилась. Лестница, ведущая в дом, частично разрушена. На здании нет информационных табличек, которые должны рассказывать об объекте. Ограждение имеет дефекты, из-за чего на территорию могут попасть посторонние.По результатам проверки прокуратура внесла представление главе администрации Кольчугинского района. Теперь устранение всех нарушений находится на контроле надзорного ведомства.