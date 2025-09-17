Праздник, посвященный этому корнеплоду, проходит с 2014 года.

Праздник, посвященный этому корнеплоду, проходит с 2014 года и каждый раз погружает гостей в теплую, домашнюю атмосферу.Степан Картофан и генеральская дачаПарковая зона в центре Меленок в День картофеля – 2025 преобразилась. Здесь, помимо рядов ремесленников и владельцев ЛПХ со своей продукцией, гостей ожидала выставка «Осенние фантазии», где свои работы представили образовательные учреждения. Экспозиция получилась яркой и эффектной, педагоги вместе с ребятами проявили творческий подход. Ещё одна выставка была посвящена сельскому хозяйству: к восторгу детворы, сельхозпроизводители привезли своих подопечных – телят, курочек, а на площади разместили образцы новейшей техники, которая сейчас используется в полях. На празднике по традиции вкусно кормили, также гостей развлекали песенные и танцевальные коллективы.Одной из изюминок праздника стали выступления культурно-досуговых объединений района.– В этом году главного героя нашего праздника – Степана Картофана – мы отправляли в армию, и каждое поселение проверяло его физическую подготовку, меткость и сноровку, – приоткрыла замысел театрализованных мини-представлений каждой сельской территории Ольга Николаевна Соловьёва, заведующая отделом Илькинского культурно-досугового центра. – Гостей звали штангу поднимать, гирю и, конечно, кашей угощали. Ну и какой праздник картофеля без ярких декораций из чудо-овощей, которые выращены у нас?! Мы с весны начинаем к Дню картофеля готовиться, сажаем специально кабачки, тыквы, патиссоны, декоративную капусту. Любим этот праздник, с удовольствием всегда выступаем!Представители Ляховского сельского поселения пригласили гостей на генеральскую дачу. Мария Валерьевна Николаева, руководитель местного культурно-досугового центра, показывает работы мастериц, которые трудились над декорациями – вязали игрушки в виде овощей.– У нас занимается 61 любительское объединение, много рукодельниц. Вот и сегодня на празднике мы проводили мастер-класс по изготовлению изделий из соломы. У нас трудятся творческие, неравнодушные люди, которые с удовольствием делятся секретами своего мастерства, – говорит Мария Валерьевна.На этой генеральской даче были очень эффектные ростовые куклы – генерал и его жена. Гостям они поставили сложную задачу – сложить баньку. Те старались и справились.Картофельная столицаО том, насколько востребован труд сельхозпроизводителей Меленковского округа, в первую очередь говорили почётные гости на торжественном открытии Дня картофеля – 2025.Исполняющая обязанности главы Меленковского муниципального округа Элла Валентиновна Рагулина тепло поприветствовала всех на традиционном осеннем празднике.– Каждая территория имеет свои традиции, свои достижения. Иногда бывает так, что эти понятия совпадают – и тогда рождается такой праздник, как сегодняшний, ведь общеизвестно, что наш Меленковский край – картофелеводческий. Больше половины картофеля, который выращивается сельхозпроизводителями Владимирской области, производится именно на территории нашего округа, – сказала Элла Валентиновна.Председатель Совета народных депутатов Меленковского муниципального округа Виктор Иванович Гаврилов подвёл предварительные итоги уборочной.– Можно сказать, что нынешний сельскохозяйственный год удался. На полях вызрел большой урожай, давно у нас такого не было. Мы года на полтора обеспечим кормами наше животноводство. Неплохо уродились картошка, зерновые, овощи. Мне хочется от всей души поблагодарить матушку-природу, потому что от неё сельское хозяйство во многом зависит, и наших руководителей, специалистов, механизаторов, овощеводов – за их знания, умения, компетенции, за их верность сельскохозяйственному производству, самоотверженный труд в сельском хозяйстве. Это их руками создаётся продовольственный запас страны, – сказал Виктор Иванович.В передовикахВ Меленковском районе картофель возделывается в четырёх хозяйствах. АО ПЗ «Илькино» (руководитель Сергей Павлович Кострюков) – здесь под «второй хлеб» отдано 483 гектара. СПК ПЗ «Дмитриевы горы» (руководитель Валентина Ивановна Сухарева) под этот овощ отвёл 360 гектаров. ООО «МелАгро» (руководитель Андрей Павлович Синицын): площадь, отведённая под картофель, – 601 гектар. И на площади 337 гектаров картофель выращивают в КФХ под руководством Александра Павловича Волкова.– Поля этих хозяйств возделываются по самым передовым технологиям в мировой практике, новации применяются и при хранении картофеля, и при предпродажной подготовке. А выращиваем мы в среднем на сегодня более 50 тысяч тонн картошки в год, по оценкам в этом году будет больше, – подчеркнул Виктор Гаврилов.В числе почетных гостей праздника были депутат Госдумы Игорь Игошин и депутат Заксобрания Александр Цыганский. Оба тепло приветствовали меленковцев.– Огромное спасибо за ваше радушие, за вашу душевность. Видно сразу, что в каждом муниципальном образовании Меленковского округа живут и работают инициативные люди. Они любят свою малую родину и стараются внести вклад в её развитие. Так, в этом году Илькино победило в нескольких номинациях областного конкурса «Самая красивая деревня». Вы большие молодцы! – сказал Игорь Игошин.Александр Цыганский признался, что День картофеля входит в его личный список самых значимых праздников.– Этот праздник объединяет всех, кто занят в сельском хозяйстве, в перерабатывающей промышленности, и по большому счёту – всех, кто любит есть картофель. Поэтому День картофеля можно считать народным праздником. От всей души желаю всем крепкого здоровья, благополучия, мирного неба, хорошего урожая и уверенности в завтрашнем дне! – сказал Александр Васильевич.Добрые пожелания картофелеводам и всем жителям района прозвучали со сцены от депутатов ЗС Владимирской области Александра Захарова и Андрея Кривицкого.Аплодисментами меленковцы встречали тружеников картофельных полей, которые в этот день получали награды. Механизаторы, трактористы, агрономы, руководители структурных подразделений хозяйств – ценен вклад каждого в общее дело. Все они причастны к тому, что Меленковский округ остаётся в лидерах по производству картофеля. Так было, и уверены, так и будет.Для всех участников праздника подарком стало выступление концертных коллективов. Они выступили ярко и задорно и зарядили всех отличным настроением.