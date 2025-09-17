Пожар в частном жилом доме случился 16 сентября. Информация о возгорании поступила сотрудникам МЧС в 22.20. Огонь вспыхнул в частном доме №57 на улице Центральной, в деревне Лухтоново

Пожар в частном жилом доме случился 16 сентября. Информация о возгорании поступила сотрудникам МЧС в 22.20. Огонь вспыхнул в частном доме №57 на улице Центральной, в деревне Лухтоново Судогодского района. На место выехали 15 спасателей на 4 спецмашинах. Огонь распространился на площади 24 кв.м. Из материала пресс-службы МЧС по Владимирской области: К сожалению, хозяева дома