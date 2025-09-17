Владимир готовится встретить Новый год с обновленной главной елкой. Городские власти объявили торги на изготовление и размещение декоративной ели. Решение о замене старой искусственной

Владимир готовится встретить Новый год с обновленной главной елкой. Городские власти объявили торги на изготовление и размещение декоративной ели. Решение о замене старой искусственной елки было принято не случайно: в последние годы владимирцы неоднократно обращали внимание на то, что главный символ праздника теряет свой вид. Старая ель служила городу более 15 лет, с 2008 года.