Во Владимире жильцы домов №19, 21 по ул. Менделеева и №8а по ул. Маяковского добились перерасчета за вывоз мусора. Об этом рассказала прокуратура региона.Регоператор «ЭКО-транс» регулярно нарушал график вывоза крупногабаритных отходов, что стало причиной жалоб и проверки прокуратуры.По закону, такой мусор должны вывозить минимум раз в семь дней при температуре выше +5°C. Прокуратура обязала «ЭКО-транс» произвести перерасчет, а также внесла представление руководителю компании. Вопрос находится на контроле надзорного ведомства.