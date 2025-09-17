Участок аллеи на проспекте Строителей между остановками «Марьинка» и «Педагогический институт» заметно преобразился. Сотрудники МКУ «Зеленый город» установили современные малые

Участок аллеи на проспекте Строителей между остановками «Марьинка» и «Педагогический институт» заметно преобразился. Сотрудники МКУ «Зеленый город» установили современные малые архитектурные формы: удобные лавочки, совмещенные с просторными клумбами-кашпо. Андрей Степанов, директор МКУ «Зеленый город» В них буду посажены клены, также будут посажены многолетние цветы — полевые. Так как их [прим. — лавочки] установили осенью, мы