18 и 19 сентября во Владимире состоится фестиваль «Вклад земли Владимирской в Великую Победу» посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и приуроченный ко Дню оружейника.

18 и 19 сентября во Владимире состоится фестиваль «Вклад земли Владимирской в Великую Победу» посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и приуроченный ко Дню оружейника. Мероприятие организует организация «Наследники Победы» для школьников 5-11 классов. Об этом рассказали в облправительстве. Из пресс-релиза правительства области В ходе фестиваля молодым людям расскажут о великих оружейниках, работавших на