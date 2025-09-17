Жительница Подмосковья поступила в центр на 36 неделе беременности.

Врачи Областного перинатального центра во Владимире совершили настоящее чудо, успешно выходив беременную женщину и ее ребенка, которые находились в критическом состоянии.Жительница Подмосковья поступила в центр на 36 неделе беременности. У нее диагностировали редкую и крайне опасную патологию — тяжелую преэклампсию и HELLP-синдром, которые угрожали жизни и ей, и ребёнку.Сразу же была собрана команда из лучших специалистов, которые провели сложную операцию кесарева сечения. На свет появился малыш весом всего 2080 граммов.Благодаря профессионализму врачей ребенок был успешно выхожен в отделении реанимации. Его мама тоже прошла курс восстановления. Сейчас они оба чувствуют себя хорошо и уже выписаны домой.