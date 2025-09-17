Во Владимирской области появится новая система «Правовая помощь», которая сделает юридические консультации доступнее. Внедрение этой современной информационной системы обсудили на

Во Владимирской области появится новая система «Правовая помощь», которая сделает юридические консультации доступнее. Внедрение этой современной информационной системы обсудили на совещании с представителями власти и адвокатами. Об этом рассказали в Министерстве по ОДМС, ЗАГС и архивов ВО. Участники встречи, включая представителей Минюста, Федеральной палаты адвокатов и органов исполнительной власти, рассмотрели детали запуска системы. Нововведение позволит